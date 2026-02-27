'İsyanlardayız' yazılı video paylaşımları yapan motosikletliye ceza uygulandı

Haberler

Güncelleme:
Hatay'da motosikletli sürücü K.D., sosyal medyada akrobatik hareketler yaparak 'İsyanlardayız' yazılı paylaşımlarında bulundu. Emniyet ekipleri tarafından tespit edilen sürücüye toplam 6 bin 908 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuralları hiçe sayan sürücülere yönelik sosyal medya denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda akrobatik hareketler yaptığı görüntülerini sosyal medyada paylaşan motosikletli K.D., ekiplerin sanal devriyesine takıldı. 'İsyanlardayız' diyerek görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücü, kısa sürede tespit edildi. Sürücüye; çeşitli maddelerden 6 bin 908 TL cezai işlem uygulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

