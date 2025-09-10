Hatay'da Akdeniz'de Hortum Oluştu

Hatay'da gece saatlerinde Akdeniz'de çıkan hortum, kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre hortum, akşam saatlerinde İskenderun Körfezi açıklarında ortaya çıktı. Kısa süreli etkili olan doğa olayı, Karayılan Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru yükselen hortumun etkileyici anları dikkat çekti.

Hortumun yerleşim alanlarına ulaşmadan etkisini kaybettiği öğrenildi. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, bölge halkı kısa süreli panik yaşadı. - HATAY