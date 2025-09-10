Haberler

Hatay'da Akdeniz'de Hortum Oluştu

Hatay'da Akdeniz'de Hortum Oluştu
Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun Körfezi açıklarında meydana gelen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Can ve mal kaybı yaşanmadan etkisini kaybeden hortum, kısa süreli panik yarattı.

Hatay'da gece saatlerinde Akdeniz'de çıkan hortum, kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre hortum, akşam saatlerinde İskenderun Körfezi açıklarında ortaya çıktı. Kısa süreli etkili olan doğa olayı, Karayılan Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru yükselen hortumun etkileyici anları dikkat çekti.

Hortumun yerleşim alanlarına ulaşmadan etkisini kaybettiği öğrenildi. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, bölge halkı kısa süreli panik yaşadı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
