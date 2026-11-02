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Hatay'da Akçay Köprüsü'nden dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Hatay'da Akçay Köprüsü'nden dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı Haber Videosunu İzle
Hatay'da Akçay Köprüsü'nden dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Hatay'da akşam saatlerinde Akçay Köprüsü'nde sürücüsü kontrolünü kaybedince otomobil dereye uçtu ve sürücü yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü hastanede tedavi altına alındı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle köprüden dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Payas - İskenderun yolu Akçay Köprüsü'nde yaşandı. Dereye düşen aracı fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü hızlı ve koordineli müdahaleyle kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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