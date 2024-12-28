Hatay'da Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Yayladağı ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edildi.
Hatay'da ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı.
Yayladağı ilçesi Tutlubahçe Mahallesi'nde ağaçta mahsur kalan kediyi indiremeyen vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kediyi kurtardı. Kedi, sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa