9 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren kadın intihara kalkıştı
AA - 3. Sayfa
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 9 yaşındaki kızını bıçakla öldüren kadın, ardından kendisini de farklı yerlerinden bıçakladı. Daha sonra asit içerek intihar teşebbüsünde bulunan kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Çay Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katında eşinden ayrı yaşayan Bahar Berberci S. (33) henüz bilinmeyen nedenle kızı Elif Eylül S'yi (9) kalp bölgesinden yaraladı.
BIÇAKLADIKTAN SONRA ASİT İÇTİ
Kadın, aynı bıçakla kendisini de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp asit olduğu değerlendirilen madde içti. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadın ve kızını İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.
KIZI ÖLDÜ, KENDİSİ AĞIR YARALI
Talihsiz kız Elif Eylül S, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Bahar Berberci S'nin de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
AA / Burak Milli - 3. Sayfa