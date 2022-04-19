9 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren kadın intihara kalkıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

9 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren kadın intihara kalkıştı

AA - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
9 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren kadın intihara kalkıştı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 9 yaşındaki kızını bıçakla öldüren kadın, ardından kendisini de farklı yerlerinden bıçakladı. Daha sonra asit içerek intihar teşebbüsünde bulunan kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Çay Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katında eşinden ayrı yaşayan Bahar Berberci S. (33) henüz bilinmeyen nedenle kızı Elif Eylül S'yi (9) kalp bölgesinden yaraladı.

BIÇAKLADIKTAN SONRA ASİT İÇTİ

Kadın, aynı bıçakla kendisini de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp asit olduğu değerlendirilen madde içti. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadın ve kızını İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

9 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren kadın intihara kalkıştı

KIZI ÖLDÜ, KENDİSİ AĞIR YARALI

Talihsiz kız Elif Eylül S, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Bahar Berberci S'nin de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Burak Milli - 3. Sayfa

İskenderun, Elif Eylül, İntihar, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title