Üye Girişi
Haberler
TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi

Kum saati doluyor! Peş peşe uyarılar sonrası sınırda hareketlilik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

DEM Parti'nin ziyaretleri sonrası Ankara'da sürpriz görüşme
Yasa geçti! Muayenelerde alınan katkı payı artık 20 lira

Hastaneye gidecekler dikkat! Artık 10 kat daha fazla ödeyeceksiniz
Alev alev yanan ABD'de ölü sayısı 5'e yükseldi, ekonomik kayıp 2 trilyonu aştı

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

Hatay'da 7 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

Hatay'da 7 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Defne ilçesinde deprem sonrası ağır hasar alan 7 katlı bina, iş makinesi ile kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım anı kameralarla takip edildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde 7 katlı binanın iş makinesinin dokunuşlarıyla kontrollü olarak yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bina, iş makinesi ile kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara anbean yansıdı. 7 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
img

Devlet Bahçeli'nin ismi gitti, yerine o isim geldi
img

Dünya futbol efsanesini de yanına aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelecek, Saadet ve DEVA partileri 'Yeni Yol' ismi altında birleşiyor

Birleşiyorlar! Kurulacak yeni partinin adı bile belli
Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak

Dünya futbol efsanesini de yanına aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koza Altın'ın ismi değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Ünlü şirketin ismi değişti
Batshuayi son saniyede penaltı kaçırdı, taraftarlar çıldırdı

Son saniyede topu ağlara yollayamayınca olanlar oldu
Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru

Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildi

Devlet Bahçeli'nin ismi gitti, yerine o isim geldi

Son Dakika Haberleri

Serenay Sarıkaya ile Ayşe Barım olayı nedir? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 9 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum! Muayene katkı payı ne kadar oldu? ATV CANLI İZLE 9 OCAK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? Aile hekimleri grevde mi? Sağlık Ocakları bugün açık mı? Trabzon'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü kaç? 9 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Survivor'da kim elendi, kim gitti? Dün akşam Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? Merkez Bankası 2025 ilk PPK toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Resmi Gazete bugün (9 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 9 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.