Hatay'da 600 Bin Adet Captagon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 600 bin adet Captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 600 bin adet Captagon adlı uyuşturucu hap ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu imal ve ticareti suçlarına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Altınözü İlçesi Kıyıgören mevkiinde yapılan operasyonda 600 bin adet Captagon (100 kilogram) adlı Uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa