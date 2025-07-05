Hatay'da 600 Bin Adet Captagon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 600 bin adet Captagon adlı uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu imal ve ticareti suçlarına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Altınözü İlçesi Kıyıgören mevkiinde yapılan operasyonda 600 bin adet Captagon (100 kilogram) adlı Uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - HATAY