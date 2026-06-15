Haberler

İskenderun'da hırsızlık yapan 4 şahıs tutuklandı

İskenderun'da hırsızlık yapan 4 şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçelerinde 6 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şahıs, emniyetin başarılı operasyonuyla yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay'da 6 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla hırsızlık suçlarına karşı yürüttüğü başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. İskenderun'un Numune ve Yunus Emre Mahalleleri ile Belen ilçesinde meydana gelen ve vatandaşlarımızı mağdur eden toplam 6 ayrı hırsızlık olayının faili oldukları tespit edilen şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Ekiplerimizin titizlikle yürüttüğü saha çalışmaları ve teknik takipler neticesinde şüpheliler; M.K, H.K, İ.B ve M.Ş.B isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda teknik malzeme ile hırsızlık yoluyla elde edildiği tespit edilen çeşitli emtialar; spiral makinesi, şarjlı matkap, çeşitli el aletleri (çekiç, tornavida, boru anahtarı, metre, anahtar takımları), projektör ve elektrik kabloları, Kask, laptop, spor ayakkabı ve kol saati ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Türkiye'de bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak

CHP'de Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ilimiz diken üstünde! El büyüklüğünde çekirge görüntülendi

Bir ilimiz diken üstünde! El büyüklüğünde çekirge görüntülendi
Dünya Kupası'nda VAR krizi! Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı

Bu hareketi başını yaktı!
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir

25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin

Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı

EGM düğmeye bastı! Binlerce polisi ilgilendiren değişiklik
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı

Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde! 16 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi

Ünlü oyuncu 16 yaş küçük sevgilisiyle tatilde aşka geldi