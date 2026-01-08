Erzin'de araçtan 510 paket gümrük kaçağı sigara çıktı
Erzin ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, durdurulan bir araçta 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 510 paket sigaraya el konuldu.
Olayla ilgili olarak araçta bulunan N.E. hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY
