Hatay'da 5 Katlı Bina Yıkımı Sırasında Anlık Kurtuluş

Hatay'ın Defne ilçesinde 5 katlı bir binanın kontrollü yıkımı sırasında iş makinesinin operatörü, saniyelerle yıkılan binanın altında kalmaktan kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hatay'ın Defne ilçesinde 5 katlı binanın yıkımının gerçekleştiği esnada iş makinesinin, yıktığı binanın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da mahkeme süreci tamamlanan binalar yıkılmaya devam ediyor. Depremin vurduğu Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 5 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. 5 katlı binanın kontrollü olarak yıkan operatörün binanın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; iş makinesinin boomun yıktığı binanın altından son anda kurtulduğu ve kontrollü yıkım anları kameraya yansıdı. 5 katlı binanın kontrollü yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

"Yıkımı yapan operatör, iş makinesinin boomunu son anda kurtarmayı başardı"

İş makinesinin yıkım sırasından son anda altında kalmaktan kurtulduğunu ifade eden Azad Gökalp, "5 katlı binayı eksvalatör yardımıyla güvenli bir şekilde yıkımı gerçekleşti. Yıkımı yapan operatör, iş makinesinin boomunu son anda kurtarmayı başardı. Güzel bir yıkım yapıldı. O makine binanın altından kalmaktan zor kurtuldu. Operatörde sorun olmadı. Binanın tamamı düşerken operatör boomu sağ tarafa çekerek iş makinesini kurtardı" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
