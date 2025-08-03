Hatay'da 42 Kaçak Göçmen Kamyonetin Kasasında Yakalandı

Hatay'da 42 Kaçak Göçmen Kamyonetin Kasasında Yakalandı
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Hatay'da emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda, kamyonetin kasasında taşınan 42 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 6 kişi tutuklandı. Göçmenlerin durumu, 'Banker Bilo' filmindeki Almanya yolculuğunu hatırlattı.

Hatay'da emniyet güçlerinin operasyonunda kamyonetin kasasında 42 kaçak göçmen yakalandı. Kamyonetin kasasında üzerlerine file çekilmiş halde taşınan şahısların o anları 'Banker Bilo' filmindeki Almanya yolculuğunu akıllara getirdi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışmaları kapsamında 30 Temmuz günü Antakya ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde durdurulan iki araçta arama yapıldı. Araçlarda yapılan aramalarda, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 42 göçmen şahıs yakalandı. Kamyonetin kasasında yakalanan 42 göçmen İl Göç İdaresine Müdürlüğüne teslim edilirken olayla ilgili yakalanan 6 şahıs adliye makamlarınca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmenlerin kamyonetin kasasında üzerlerine file çekilmiş şekilde taşınmaları akıllara 'Banker Bilo' filmindeki Almanya yolculuğunu akıllara getirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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