Hatay'da 41 kilo metamfetamin ile 6,4 kilo eroin ele geçirildi Hatay'da bir tırda yapılan aramada lastiğin içine gizlenmiş 41 kilo 150 gram metamfetamin, 6 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Hatay'da bir tırda yapılan aramada lastiğin içine gizlenmiş 41 kilo 150 gram metamfetamin, 6 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada, Erzin ilçesinde durdurulan bir tırın dorsesinde narkotik köpek eşliğinde arama yapıldı. Aramada aracın yedek lastiğinin içerisine yerleştirilmiş halde 41 kilo 150 gram metamfetamin, 6 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.Y. gözaltına alındı. - HATAY İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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