Hatay'da 4 Katlı Binanın En Üst Katında Yangın Çıktı
Kırıkhan ilçesinde 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı ve can kaybı yaşanmadı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı. Evi saran alevleri fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle apartmandaki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında evde hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa