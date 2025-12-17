Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 04.15'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Hassa olan depremin derinliği 7.41 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA