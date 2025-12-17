Haberler

AFAD, Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 04.15'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 7.41 kilometre olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 04.15'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Hassa olan depremin derinliği 7.41 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
