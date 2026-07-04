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Antakya'da hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Antakya'da hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
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Hatay'da kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü H.D., Antakya'da polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Hatay'da kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü polis ekipleri tarafından Antakya'da yakalandı.

Antakya'da gözaltına alınan H.D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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