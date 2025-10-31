Haberler

Hatay'da 3 Tekerli Motosiklet Asi Nehri'ne Uçtu, Sürücü Kurtarıldı

Güncelleme:
Antakya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün 3 tekerli motosikleti Asi Nehri'ne devrildi. Yaralı sürücü, sualtı arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Asi Nehri'ne uçan 3 tekerli motosikletin sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 tekerli motosiklet, Asi Nehri'ne devrildi. Kazada nehir içerisinde yaralı halde mahsur kalan sürücü, sualtı arama kurtarma ekiplerinin ve Antakya İtfaiye İstasyonu ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
