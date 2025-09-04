Hatay'da 3 Aranan Şahıs Yakalandı
Dörtyol ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla yakalandı ve tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar hakkında adli makamlarca verilen hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada Dörtyol ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.Y., sahil bölgesinde birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma suçundan aranan M.A.K. ile hırsızlık suçundan hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.K. adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa