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Hatay'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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AFAD, Hatay'da 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Antakya'nın Karlısu Mahallesi'nde gerçekleşen deprem, vatandaşlar tarafından hissedildi fakat başlangıçta herhangi bir yıkım veya olumsuz bir durum rapor edilmedi.

Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem

HATAY - AFAD, Hatay'da 3.9 büyülüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD; Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde saat 00.23'te, 7.19 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı. Deprem kent merkezinde yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi. İlk bilgilere göre yıkım yaşanmadığı öğrenildi.

Hatay Valiliği de yaptığı yazılı açıklamada; "AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Antakya (Hatay) merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre ilimizde herhangi olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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