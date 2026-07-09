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Kırıkhan'da 3 buçuk milyon TL'lik kablo çalan 3 kişi tutuklandı

Kırıkhan'da 3 buçuk milyon TL'lik kablo çalan 3 kişi tutuklandı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaklaşık 3.5 milyon TL değerinde bakır kablo çalan 3 şüpheli polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin kabloları eritip hurdacıya sattığı belirlendi.

Hatay'da 3 buçuk milyon TL değerinde bakır kablo çalan 3 şahıs polis ekiplerince yakalanarak mahkemece tutuklandı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, 19 Haziran tarihinde meydana gelen ve yaklaşık 3 buçuk milyon TL değerindeki kablo hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.M. (SSÇ), A.M. (SSÇ) ve M.T. isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin çaldıkları kabloları eriterek bakır haline getirdikleri ve hurdacıya sattıkları belirlendi. Suç konusu 14 kilogram 900 gram bakır ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Suç eşyasını satın aldığı tespit edilen M.E. isimli şahıs hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan adli işlem başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen E.M. (SSÇ), A.M. (SSÇ) ve M.T. isimli 3 şüphelide tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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