Hatay'da 24 masaj salonu denetlendi, 3'ünün ruhsatı olmadığı belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri 26 Kasım'da il merkezinde 24 masaj salonunu denetledi; 122 kişi kontrol edildi. Denetimde 3 salonun ruhsatı olmadığı belirlendi, eksiklikleri bulunan işletmelere idari yaptırım uygulandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde faaliyet gösteren masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
26 Kasım tarihinde yapılan uygulamalarda 122 kişi kontrol edilirken, 24 masaj salonu denetlendi.
Denetimlerde 3 masaj salonunun iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı tespit edildi. 2 işletmeye sigortasız işçi çalıştırmak, 4 işletmeye hijyen belgesi bulunmayan işçi çalıştırmak ve 2 işletmeye mesul müdür bulundurmamak gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı