Hatay'da 21 Kaçak Göçmen Yakalandı, 5 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'da 21 kaçak göçmen yakalandı: 5 tutuklama

HATAY - Hatay genelinde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 3 araçta ve bir ikamette 21 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız sürüyor. Bu çerçevede, 20 Nisan ila 24 Nisan arasında Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde ve Topboğazı mevkisinde 3 farklı araç durduruldu. Durdurulan 3 araçta ve Akasya Mahallesi'nde belirtilen bir ikamette yapılan aramada, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmayan 21 göçmen şahıs yakalandı. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler; K.A., M.M.M., T.S., A.K. ve E.B. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda tespit edilen 21 göçmen şahıs ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.