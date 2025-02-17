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Hatay'da 2 Yaşındaki Çocuğun Eli Kıyma Makinesine Sıkıştı

Hatay'da 2 Yaşındaki Çocuğun Eli Kıyma Makinesine Sıkıştı
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Hatay'da 2 yaşındaki A.K., annesinin kıyma makinesini kullanırken elini makinaya kaptırdı. İtfaiye ekipleri çocuğun elini sıkıştığı metal parçayı keserek çıkarttı. Sağlık durumu iyi olan çocuğa hastanede müdahale edildi.

Hatay'da elini kıyma makinesine kaptıran 2 yaşındaki çocuğun elini sıkıştırdığı metal, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı. Elinde ezilme ve kırık olan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antakya ilçesinde elini kıyma makinesine sıkıştıran 2 yaşındaki A.K.'nin ailesi durum üzerine evlatlarını Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık ekipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine hastaneye giden ekipler çocuğun elinin sıkıştığı kıyma makinesini kurtarmak için hastane yatağında çalışma başlattı. Ekiplerin titiz ve özenli çalışmalarının ardından kıyma makinesi çıkartıldı. Elinde kırık ve ezilme oluşan A.K.'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun, annesi kıyma makinesini kullanırken elini kıyma makinesine soktuğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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