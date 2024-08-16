Hatay'da 16 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

HATAY - Hatay'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 12 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; Dörtyol ve Reyhanlı ilçelerinde 15 şüphelinin 16 ayrı adresine 14 Ağustos tarihinde eşzamanlı düzenlenen operasyonda; 12 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yapılan aramalarda; 725 adet captagon,27,63 gr metamfetamin, 25,23 gr esrar, 10 adet sentetik ecza, 6 kilo 33 gr Sentetik Kannabinoid, 1 şişe aseton, Sıvı halde, uç yapımında kullanılan A-M ham maddesi, Uç yapımında kullanılan araç ve gereçler, 3 kök Kenevir, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet mermi 4 bin 745 dolar, 360 Euro ve 12 bin TL ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında yapılan 29 ara yakalamada ise toplamda; 208 adet captagon, 44,6 gram Sentetik Kannabinoid ve 33,60 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 35 şahıs hakkında TCK 191. Madde kapsamında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.