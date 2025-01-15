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Hatay'da 14 Yaşındaki Çocuk Sürücü Patpatla 10 Yaşındaki Çocuğu Ezdi

Hatay'da 14 Yaşındaki Çocuk Sürücü Patpatla 10 Yaşındaki Çocuğu Ezdi
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Samandağ ilçesinde patpat aracıyla gezinti yapan 14 yaşındaki çocuğun kontrolü kaybetmesi sonucu 10 yaşındaki D.A. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da 14 yaşındaki sürücünün kullandığı patpatın ezdiği 10 yaşındaki çocuğu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle içerisinde patpat ismi verilen tarım aracıyla gezintiye çıkan 14 yaşındaki çocuk, aracın kontrolünü kaybederek 10 yaşındaki D.A. isimli çocuğu ezdi. Kazada yaralanan D.A., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Aileninse 14 yaşındaki çocuk sürücüden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuk sürücünün kullandığı patpatın 10 yaşındali çocuğa çarptığı ve kazanın ardından 2 çocuğun olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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