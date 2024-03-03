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Depremin vurduğu Hatay'da ağır hasarlı bina kontrollü yıkıldı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımların görüldüğü Hatay'ın Arsuz ilçesinde 11 katlı binanın halatla çekilerek yıkıldığı anlar kaydedildi. Görüntülerde binanın kağıt gibi yerle bir oluşu dikkat çekti.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Hatay Arsuz'da ağır hasarlı 11 katlı binanın halatla çekilerek yıkıldığı anlar kaydedildi. Binanın kısa süre içinde kağıt gibi yıkılışı, depreme dayanıksızlığını bir kez daha ortaya koyarken yıkım çalışması sırasında bir olumsuzluk yaşanmadı.

HALATLA ÇEKİLEREK YIKILDI

Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Depremin vurduğu Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan Defne Sitesi'ne ait 11 katlı bina, iş makinasıyla halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldı.

Devasa binanın halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, 11 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar yer alıyor. 11 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (3)

Ali Tezel:

Bu yapıya izin veren önce devlet ve denetlemeyen belediye sorumludur. Mühendisi asgari ücret ile çalıştıran zihniyet ilkokul mezununu yetkili müteahhit kılarsa sonuç böyle olur.

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Tamer Çakır:

eski binalara laf atıyorsunuz bu bina yeni yapım aşamasında şimdi kim suçlu her şeyi vatrandaşa yüklemeyin bakanda belediye başkanı da elemanı da vatandaştır ayrıcalığınız yoktur hakimler ve savcıların dikkatine

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Banu Çelik:

Sağlam yapılmazsa kâğıt gibi yıkılır tabi ki

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