Hatay'da 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildiHATAY Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'daki bir depoda 1 ton 17 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'da 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

HATAY Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'daki bir depoda 1 ton 17 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuruyer Mahallesi'nde kaçak nargile tütünü imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen bir depoya baskın yaptı. Depoda yapılan aramada, 1 ton 17 kilogram kaçak nargile tütünü, imalatta kullanılan, 575 kilogram glikoz, 500 litre gliserin, 1 adet karıştırma makinesi, 1 adet paketleme makinesi, 2 adet kantar, 1 adet hassas terazi, 2 bin adet boş ambalaj kutusu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Hatay'da 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Hatay'da 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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