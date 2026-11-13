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Hatay Belen'de zeytin toplarken dereye düşen yaşlı adam itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Hatay Belen'de zeytin toplarken dereye düşen yaşlı adam itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Hatay'ın Belen ilçesinde zeytin toplamak için gittiği bölgede dereye düşen yaşlı adam, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu güvenli şekilde kurtarılan yaşlı adam, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde zeytin toplamak için gittiği bölgede dereye düşen yaşlı vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kıcı mevkisinde meydana gelen olayda, zeytin topladığı sırada dereye düşen Y.K.'nin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarılan Y.K., sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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