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Hatay Arsuz'da nişan mekanı yanındaki hurdalıkta yangın, 3 kişiyi dumandan etkiledi

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Hatay Arsuz'da nişan mekanı yanındaki hurdalıkta yangın, 3 kişiyi dumandan etkiledi
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde nişan töreni yapılan mekanın yanındaki hurdalık alanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında hurdalıktaki malzemeler zarar gördü.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde nişan töreninin yapıldığı mekanın yanındaki hurdalık alanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Nardüzü Mahallesi 10656 Sokak'ta nişan töreninin yapıldığı mekanın yanındaki hurdalık alanda meydana geldi. Hurdalık malzemelerin alev aldığını gören bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında nişan töreninin yapıldığı mekanda bulunan 3 kişi dumandan etkilendi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında hurdalık alandaki malzemeler zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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