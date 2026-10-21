Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Arsuz'da mutfak dolabına zulalanan 4 kilo 621,80 gram esrar ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Arsuz'da mutfak dolabına zulalanan 4 kilo 621,80 gram esrar ele geçirildi Haber Videosunu İzle
Hatay Arsuz'da mutfak dolabına zulalanan 4 kilo 621,80 gram esrar ele geçirildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evde 20 Ekim'de yapılan aramada mutfak dolabına zulalanmış 4 kilo 621,80 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'da bir eve gerçekleştirilen operasyonda mutfak dolabına zulalanmış 4 kilo 621 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekiplerce 20 Ekim'de şüpheli T.K.'nin Arsuz'daki ikametinde arama yapıldı. Aramada mutfak dolabına zulalanmış halde 4 kilo 621,80 gram esrar, 1 hassas terazi, 9 kök kenevir, 276 adet captagon, 1 esrar öğütücü materyal ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 291 bin 210 TL, 560 dolar, 600 euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Devrildikten sonra yanan tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

Kan donduran kaza: Sürücü feci şekilde can verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Naz Elmas’ın annesi hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Naz Elmas'tan üzen haber: Annesinin beynine pıhtı attı
Boşanma aşamasındaki eşini ve araya giren genci vurdu

Boşanma aşamasındaki eşini de araya giren genci de vurdu
Demir bloğun altında kalan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Fabrikadaki ölümde kahreden detay! 10 gün önce...
Zonguldak Çaycuma'da bir kişi evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu

Eşi işe gittikten sonra korkunç halde bulundu
Lukaku, 90. dakikada yenilen gol sonrası o ismi fırçaladı: Neden orta yaptırıyorsun?

90. dakikada yenilen gol sonrası takım arkadaşını fırçaladı
2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı! 3 gözaltı

İzmir'de ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık
10 gün önce kendini asan genç kurtarılamadı

Kendini asmıştı! 10 gün sonra hayatını kaybetti