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Hatay'da etkili olan yağışla birlikte göle dönen yolda araçlar suya batarken, mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da fırtına ve şiddetli yağış gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Günün aydınlanmasıyla birlikte etkisini sürdüren yağışla birlikte Antakya ilçesi Habibi Neccar kavşağından, Dericiler kavşağı mevkiinde kadar yollar göle döndü. Suyun boyunun yer yer 1 buçuk metreyi geçtiği noktalarda araçlar ve içerisindeki vatandaşlar mahsur kaldı. Suya gömülü otomobilde ve kamyonette mahsur kalan 2 vatandaşsa dakikalarca kurtarılmayı beklediler. Kamyonete sığınan vatandaşlar, çevredekilerin ve iş makinesinin yardımıyla merdivenle kurtarıldı. Yağışla birlikte işe gitmek isteyen vatandaşlarsa metrelerce araç kuyruğu oluşturdular. Yağışlı havanın gün boyu etkisini hissettirmesi bekleniyor.

Aracıyla suda mahsur kaldığını ifade eden Yusuf Ürek, "Suda mahsur kaldım, arabanın içi su dolu. Rabbim razı olsun arkadaşlar geldi, beni araçla çektiler. Şimdi merdivenle kurtarıldım. Koltuklara varana kadar su, teyp gitti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı