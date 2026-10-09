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Hatay Antakya'da jandarma operasyonunda 2 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildi

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Hatay Antakya'da jandarma operasyonunda 2 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildi
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir eve düzenlenen jandarma operasyonunda 2 tabanca, 6 av tüfeği, 81 mermi ve yaklaşık 200 gram kubar esrar ele geçirildi. Kurusıkı tabancaları yivli hale getirip sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 2 tabanca, 6 av tüfeği, tabanca şarjörleri, mermi ve esrar ele geçirildi. Kurusıkı tabancaların namlularını açarak yivli hale getirdiği ve satışını yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde; 7 Ekim tarihinde Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde ikamet eden K.A.'nın, temin ettiği kuru sıkı tabancaların namlusunu açarak yivli hale getirip kent genelinde satışını yaptığı tespit edildi. K.A. adlı şahsın evinde yapılan aramasında; 1 adet 7.62 mm tabanca, 1 adet 9 mm tabanca, 4 adet pompalı av tüfeği, 2 adet tek kırma av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, 81 adet farklı markalarda 9x19 mm çapında tabanca mermisi, 29 adet farklı kalibre av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ayrıca yaklaşık 200 gram tütüne karıştırılmış kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.A. hakkında adli tahkikata başlanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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