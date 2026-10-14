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Hatay Antakya'da fuhuş denetiminde 3 şüpheli belirlendi, 23 bin 200 TL ceza uygulandı

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Hatay Antakya'da fuhuş denetiminde 3 şüpheli belirlendi, 23 bin 200 TL ceza uygulandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde fuhuşa yönelik denetimlerde 3 şüpheli belirlendi. Fuhuş yaptığı tespit edilen şahıslara 23 bin 200 TL idari para cezası uygulanırken, Azerbaycan vatandaşı 1 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde fuhuşa teşvik, aracılık ve imkan sağlama suçuna yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3 şüpheli tespit edilirken, fuhuş yaptığı belirlenen şahıslara toplam 23 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla polis ekipleri tarafından 12 Ekim tarihinde Serinyol Mahallesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde N.S., S.Ç. ve T.X. isimli şahısların fuhuşa teşvik, aracılık ve imkan sağlama suçunu işlediği belirlendi.

Denetimler kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen şahıslara toplam 23 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Azerbaycan vatandaşı 1 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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