Hatay Antakya'da AFAD konteyner kentten 300 metre kablo çalan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki AFAD konteyner kentte 3 Kasım'da yaklaşık 300 metre şebeke dağıtım kablosu çalındı. Güvenlik kamerasından tespit edilip yakalanan ve 6 hırsızlık suç kaydı bulunan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay'da şebeke dağıtım kablosu çalan suç makinesi hırsızlık şüphelisi kameradan tespit edilip yakalanarak tutuklandı.
Olay, 3 Kasım'da Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğüne ait konteyner kentteki yaklaşık 300 metre uzunluğundaki şebeke dağıtım kablosu çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık sonrası Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede olayın failinin 6 hırsızlık suç kaydı bulunan M.Ş.G. olduğu tespit edildi. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.