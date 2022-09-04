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Son dakika haberi! Hatay'da tıp fakültesini kazanan yabancı uyruklu genç bıçaklı kavgada öldü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Hatay'da tıp fakültesini kazanan yabancı uyruklu genç bıçaklı kavgada öldü

Son dakika haberleri... Hatay'da çıkan bıçaklı kavgada, tıp fakültesini kazanan Suriyeli genç hayatını kaybetti.

Hatay'da çıkan bıçaklı kavgada, tıp fakültesini kazanan Suriyeli genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Antakya'nın Narlıca Mahallesi'nde gençler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Faris Muhammed Al-Ali (17) bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Suriyeli gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "Dün gece Narlıca Mahallesi'nde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayda, failler kısa sürede yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

Faris Muhammed Al-Ali'nin Reyhanlı Eğitim Kampüsü'nde öğrenim gördüğü, bu yıl bir üniversitede tıp fakültesini kazandığı öğrenildi. Gencin cenazesinin Suriye'de toprağa verileceği bildirildi.

(Adem Karagöz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antakya Narlıca Hatay 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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