Hatalı Sollama Yapan Sürücü Kamerada

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Hatalı Sollama Yapan Sürücü Kamerada
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Elazığ'da hatalı sollama yapan sürücünün, 2 araca çarpmaktan son anda kurtulması kameraya yansıdı. Olay, tek şeritli yolda virajda bir traktörü geçmeye çalışırken gerçekleşti.

Hatalı sollama yapan sürücü yürekleri ağza getirdi: O anlar kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da hatalı sollama yapan sürücü, 2 araca çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ- Tunceli Çemişgezek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir sürücü, tek şeritli yolda ilerlerken virajda bir traktörü geçmeye çalıştı. Sürücü hatalı sollama yaptığı an, karşı şeritten gelen iki araç yoldan çıkarak kafa kafaya çarpışmayı önledi. Hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin canının hiçe saydı.

Yüreklerin ağza geldiği o anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
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