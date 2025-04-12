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Hatalı Sollama Sonrası Tır Şoförüne Silah Çekildi

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Kırşehir'de trafikte hatalı sollama yaptığı iddia edilen sürücü benzin istasyonunda tır şoförüne silah çekerek ateş açtı. Tır şoförü, yaşadığı korku dolu anları anlattı ve yasal süreç başlattığını duyurdu.

Hatalı sollama sonrasında tartıştığı tır şoförüne silah çekti

Benzinlikte kendini sıkıştırdığını düşünen tır şoförüne ateş açtı

Tır şoförü Şeref Beşyaprak: "Ateş açınca çok korktum"

KIRŞEHİR - Aksaray-Ortaköy yolu üzerinde trafikte hatalı sollama yaptığını iddia ettiği sürücünün benzin istasyonunda kendisine silah çektiğini belirten tır şoförü, yaşadıkları sonrasında korktuğunu söyledi.

İddiaya göre, Aksaray-Ortaköy yolu üzerinde seyir halinde olan İ.Y., hatalı sollama yaptı. Kaza atlatan sürücü, kazadan tır şoförü Şeref Beşyaprak'ı sorumlu tuttu. Ortaköy yakınlarında konuşmak için duran tır şoförüne silahla gelen İ.Y. ateş etti. Aracından inmeyen Şeref Beşyaprak, yaşadıklarını anlattı.

Beşyaprak, "Kaza yapacaktı, hatalı sollama yaptı. Ben aracımın gazına bakarak kaza olmasını önledim. Petrol Ofisinde durdum. Silahını alarak yanıma geldi. İki el ateş açtı, çok korktum "dedi.

Yaşanan olay ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olay üzerine şikayetçi olduğunu belirten Beşyaprak, yasal süreci takip edeceğini belirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - 3.Sayfa
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