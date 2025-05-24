Hatalı Park Yangına Giden İtfaiye Araçlarına Engel Oldu

Hatalı Park Yangına Giden İtfaiye Araçlarına Engel Oldu
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, hatalı park nedeniyle zor anlar yaşadı. Olayda yangın söndürüldü, ancak maddi hasar oluştu.

Hatalı park yangına giden itfaiye aracına geçit vermedi

-Yangın ihbarına giden itfaiye ekibi, hatalı park yüzünden zor anlar yaşadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, bir otomobilin hatalı parkı yüzünden zor anlar yaşadı.

Yangın, İzmit ilçesi Fatih Mahallesi Altun Sokakta bulunan 6 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle salonda yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahibi müdahale etmeye çalışsa da yangını söndüremedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, bir otomobilin hatalı parkı yüzünden itfaiye aracı yangının olduğu eve gitmekte gecikti. İtfaiye aracı güçlükle de olsa bölgeye giderek yangını söndürdü. Olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evde maddi hasar oluştu.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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