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Hastanede Silahlı İki Can Almadan Sonra Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Afyonkarahisar'daki hastanede tartıştığı kadını öldüren ardından intihar eden Mustafa Akbuğa'nın dehşet verici olayına dair güvenlik kameraları kayıtları hayret uyandırdı.

Hastanede önce tartıştığı kadına, daha sonra kendi kafasına sıkmıştı: Dehşet anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hastanede tartıştığı kadını silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden şahsın gerçekleştirdiği dehşet verici olayın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri hayret uyandırdı.

Olay, geçtiğimiz 7 Aralık da Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Akbuğa isimli şahıs, hastanedeki koridorda, kantinde çalışan ve aralarında ilişki bulunduğu iddia edilen Derya Kozak isimli kadınla tartıştı. Ardından şahıs, yanında getirdiği tabancayla kadına ateş açtı. Akbuğa daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Olay sonrası Kozak ve Akbuğa hayatını kaybetti.

Olay sonrası ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtları ise görenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde Akbuğa'nın önce Kozak ile bir süre konuştuğu ardından belinden çıkardığı silahla önce Kozak'ın ensesine, ardından da göğsünü ateşlediği daha sonra da kendi kafasına dayadığı silahla intihar ettiği görülüyor.

Hastanede Silahlı İki Can Almadan Sonra Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - 3.Sayfa
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