Hastanede Doktora Darp Girişimi: Gözaltına Alındı
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, annesini getiren bir şahıs, tedavi konusunda beyin cerrahına saldırıda bulununca güvenlik ekipleri devreye girdi. Olay sonrası tarafların şikayetçi olmasıyla şahıs gözaltına alındı.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine annesini getiren şahıs, doktora darp girişiminde bulununca gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, annesini hastaneye getiren bir şahıs, annesinin hastalığında hep aynı tedavi uygulandığını ileri sürerek beyin cerrahı Doç. Dr. A.Ç'ye saldırı girişiminde bulundu. Doktor, "beyaz kod" verdi. Çağrı üzerine güvenlik ve polis ekipleri doktor odasına yönlendirildi. Taraflar, birbirlerine şikayetçi olmaları üzerine polis karakoluna götürüldü. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa