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Hastanede Cinsel Taciz: Doktor Tutuklandı

Hastanede Cinsel Taciz: Doktor Tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, muayene için gittiği hastanede dahiliye doktoru tarafından cinsel tacize uğrayan kadın, taciz anlarını kaydetti. Doktor, görüntülerle yapılan şikayet sonrası tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tedavi için hastaneye giden kadına cinsel tacizde bulunan dahiliye doktoru ifade işlemlerinin ardından tutuklandı.

Suruç Devlet Hastanesi'nin dahiliye servisine muayene için giden L.İ. (25), iç hastalıkları uzmanı doktor H.F.V. tarafından cinsel tacize uğradı. Doktorun tacizini kanıtlamak için ikinci kez aynı servise muayene olmaya giden L.İ., taciz anlarını cep telefonu kamerası ile görüntüledi. L.İ.'nin görüntülerle emniyette şikayette bulunmasının ardından doktor H.F.V., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.F.V., tutuklama istemiyle sevk edildiği Suruç Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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