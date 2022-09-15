Hastanede bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı 3. Sayfa Haberleri Hastanede bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı Hastanede bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için Esenyurt İmam Hüseyin Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Hastanede bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı İSTANBUL - Hastanede bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için Esenyurt İmam Hüseyin Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Okudan'ın tabutu Türk Bayrağı'na sarıldı. Esenyurt Devlet Hastanesi'nde bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için bugün Esenyurt İmam Hüseyin Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve çok sayıda seveni katıldı. Güvenlik görevlisin tabutunun Türk bayrağına sarıldığı görüldü. Tabura sarılan baba ve ağabeyi uzun süre gözyaşı döktü. Ağabeyinin Tuğrul Okudan'ın fotoğrafını bir ana olsun elinden bırakmadı. Cenaze namazı kılındıktan sonra Tuğrul Okudan'ın cenazesi Esenyurt Yeni Mezarlığa defnedildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli Hüseyin Bin Ali Esenyurt 3. Sayfa Haberler

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