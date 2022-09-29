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Hastanede akrep paniği

3. Sayfa Haberleri

Hastanede akrep paniği

Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi koridorunda görülen akrep paniğe neden oldu.

Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi koridorunda görülen akrep paniğe neden oldu.

Sabah saatlerinde, Kahta Devlet Hastanesinin 1'inci katında dahiliye polikliniklerinin olduğu koridorda bir vatandaş tarafından canlı bir akrep görüldü. Hasta ve hasta yakınları paniğe kapılırken, akrebin bir vatandaş tarafından hemen etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Sabah saatlerinde hastaların yoğun olduğu esnada akrebin koridorda görünmesiyle korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, akrebin kimseye zarar vermeden hemen etkisiz hale getirilmesi ile rahat bir nefes aldı.

Öte yandan, hasta ve hasta yakınları tarafından köylerden gelen vatandaşların yoğun olduğunu belirtilirken, akrebin hastaların eşyaları arasında hastaneye kadar gelmiş olabileceği tahmin ediliyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahta Devlet Hastanesi Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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