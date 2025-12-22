Haberler

Hastane Otoparkında Valelerin Drift Keyfi

Güncelleme:
Maltepe'deki bir özel hastanenin otoparkında görevli iki vale, müşteriye ait otomobille drift yaparken görüntülendi. Olay, gündüz saatlerinde gerçekleşti.

MALTEPE'de özel bir hastanenin otoparkında görevli 2 vale, müşteriye ait otomobille drift attı. Valelerden biri araçla drift atarken, diğeri yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

Olay, gündüz saatlerinde Cevizli Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, hastanenin otoparkında görevli 2 vale, müşteriye ait bir otomobille otopark içinde tehlikeli manevralar yaptı. Valelerden biri araçla drift atarken, diğeri yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3-sayfa
