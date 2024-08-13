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Hastane inşaatında yürekler ağza geldi! Vincin tepesinde hiçbir önlem almadan çalıştı

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Konya'nın Akşehir ilçesindeki devlet hastanesi inşaatında vinç operatörünün taşıdığı yükün üzerinde bir işçinin hiçbir güvenlik önlemi almadan bulunduğu görüntüler sosyal medyayı salladı. Görüntülerde işçinin metrelerce yükseklikte ölümle burun buruna olduğu anlar yer alırken, olayın ardından işçi ve şantiye şefinin işine son verildiği iddia edildi.

Konya'nın Akşehir ilçesindeki hastane inşaatında bir işçinin metrelerce yükseklikte vincin tepesinde durduğu anlar tepki çekti. Görüntülerde işçinin hiçbir güvenlik önlemi almadığı görüldü.

METRELERCE YÜKSEKLİKTE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN DURDU

Konya'nın Akşehir ilçesindeki Devlet Hastanesi'nin Ek Bina inşaat çalışmasında skandal görüntüler kaydedildi. Vinç operatörünün taşıdığı yükün üzerinde bir işçinin de hiçbir güvenlik önlemi almadan bulunduğu görüldü.

"İŞÇİNİN İŞİNE SON VERİLDİ" İDDİASI

Görüntülerde işçinin metrelerce yükseklikte ölümle burun buruna çalıştığı anlar yer aldı. Olay sosyal medyada infiale neden olurken, iş güvenliği koşullarına uyulmadığı ve riske sebebiyet verildiği için işçinin işten çıkarıldığı, şantiye şefinin de değiştirildiği iddia edildi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Devlet Hastanesi Akşehir 3-sayfa Konya Konya Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (7)

ercan er:

En iyisini yapmışlar devlet şefini görevlendirmiş bak diye vali mı istifa etmeliydi

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Rasim Karakaya:

Avrupa'da olsa şef ve işçinin yanında Vinç operatörü de giderdi. böyle bir manzarata neden izin verip işçiyi oraya çıkardın diye o da şutlanırdı... Bizim gibi ülkelerde ise en kolay gönderilebilecek kişiler gönderilir. Şef çook.. işçi de çook.. Vinç operatörü yok.. O zaman koruyalım gitsin değil mi!

7
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Ramazan İmir:

en iyisini yapmışlar

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Hasan Kaplan:

Türkiye de en ucuz ve hiç bir zaman enflasyona uğramayan tek şey can! Sadece insan değil hayvan doğa dahil.

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Hakan Celik:

Allah razı olsun ne güzel canla başla çalışıyor maşallah billur tuz gibi aklı var

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Anty-Partizan:

Neden Boyle Sacmaliklar Avrupada Olmuyor ? Cunku 2 L Kan Cekilecegini Biliyorlar..

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ali gökşen:

Nerede usulsüzlük sahtekarlık ahlaksızlık var bizim toplumda mevcut. O kadar ki değeri yok yani..

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