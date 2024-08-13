Hastane inşaatında yürekler ağza geldi! Vincin tepesinde hiçbir önlem almadan çalıştı

Konya'nın Akşehir ilçesindeki hastane inşaatında bir işçinin metrelerce yükseklikte vincin tepesinde durduğu anlar tepki çekti. Görüntülerde işçinin hiçbir güvenlik önlemi almadığı görüldü.

METRELERCE YÜKSEKLİKTE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN DURDU

Konya'nın Akşehir ilçesindeki Devlet Hastanesi'nin Ek Bina inşaat çalışmasında skandal görüntüler kaydedildi. Vinç operatörünün taşıdığı yükün üzerinde bir işçinin de hiçbir güvenlik önlemi almadan bulunduğu görüldü.

"İŞÇİNİN İŞİNE SON VERİLDİ" İDDİASI

Görüntülerde işçinin metrelerce yükseklikte ölümle burun buruna çalıştığı anlar yer aldı. Olay sosyal medyada infiale neden olurken, iş güvenliği koşullarına uyulmadığı ve riske sebebiyet verildiği için işçinin işten çıkarıldığı, şantiye şefinin de değiştirildiği iddia edildi.