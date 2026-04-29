Hastane inşaatında feci ölüm: Çatıdan düşen plaka işçinin sonu oldu

Samsun'da hastane inşaatında çalışan bir işçi, çatıdan düşen demir plakanın başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde yapımı süren Dünyagöz Hastanesi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası kalıp ustası Salih Koca (50), asansör boşluğunda çalıştığı sırada, 8. kattaki çatıdan düşen yaklaşık 30x30 santimetre ebadındaki kare metal plakanın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. O sırada çatı katında izolasyon çalışması yapıldığı öğrenildi.

Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak çatı katında çalıştıkları belirlenen S.Y. (46), S.Y. (25) ve R.Y. (37), Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

