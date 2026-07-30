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Hastane çevresinde yaşayan evsiz şahsın bankta cansız bedeni bulundu

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Antalya’da hastane çevresinde yaşaan evsiz şahsın bankta cansız bedeni bulundu.

Antalya'da hastane çevresinde yaşaan evsiz şahsın bankta cansız bedeni bulundu. Evsiz olduğu öğrenilen 61 yaşındaki şahsın genelde hastane çevresinde yaşadığı, birkaç gün önce de solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hastanenin acil servisine müracaat ettiği öğrenildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, acilin önündeki bankta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu hastane görevlilerine bildirdi. Hastane personelince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra karakol ekibi sevk edildi.

Cemal Akbulut (61) olduğu öğrenilen kişinin birkaç gün önce solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hastanenin acil servisine müracaat ettiği öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından Akbulut'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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