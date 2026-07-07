Muş'ta örnek davranış: Bulduğu ziynet eşyalarını sahibine ulaştırdı

Muş Bulanık ilçesinde hastane bahçesinde bulunan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Bulanık Devlet Hastanesi'ne tedavi amacıyla gelen kadın, hastane bahçesinde ziynet eşyalarını unutarak bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra hastane bahçesinde bulunan ziynet eşyalarını fark eden Şener Şahin alı vatandaş, örnek bir davranış sergileyerek durumu vakit kaybetmeden kolluk kuvvetlerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda ziynet eşyalarının sahibini kısa sürede tespit etti. Yapılan işlemlerin ardından bulunan ziynet eşyaları, Bulanık Vatan Polis Merkezi Amirliği'nde düzenlenen teslim işlemiyle eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.

Vatandaşların takdirini kazanan olayda, duyarlı davranışıyla örnek olan Şener Şahin'e teşekkür edilirken, polis ekiplerinin hızlı ve titiz çalışması da takdir topladı. Yetkililer, kaybolan veya bulunan değerli eşyaların vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirilmesinin, bu tür olayların kısa sürede çözüme kavuşmasına büyük katkı sağladığını belirtti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı