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Hasta Bakıcı Görev Sırasında Hayatını Kaybetti

Hasta Bakıcı Görev Sırasında Hayatını Kaybetti
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Bursa İnegöl'de özel hasta bakıcısı Oybek Niyazov, palyatif bakımda görev yaparken fenalaşıp yere yığıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Niyazov'un cenazesi Adli Tıp'a gönderildi, soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Devlet Hastanesi'nin palyatif bakım bölümünde bir hastanın bakımını üstlenen 36 yaşındaki özel hasta bakıcısı Oybek Niyazov, görev sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, İnegöl Devlet Hastanesi'nin palyatif bakım bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir hastanın bakımını üstlenen özel hasta bakıcısı Oybek Niyazov, görev yaptığı sırada aniden fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden hemşireler, Niyazov'a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından acil servise kaldırılan 36 yaşındaki adam, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Niyazov'un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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