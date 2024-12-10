Hasta annesini döverek öldürmüştü! İşte katil evlada verilen ceza

İstanbul'da olay Fatih'te, 27 Ocak 2023"te meydana geldi. 76 yaşındaki Alzheimer hastası Nuriye Uzuncaoğlu, yaşadığı evde ölü bulundu. Eşi öldükten sonra İstanbul'da yaşayan 54 yaşındaki oğlu Cavit Uzuncaoğlu'nun yanına taşınan Nuriye Uzuncaoğlu'nun oğlu tarafından darp edildiği iddia edildi.

"SENİN PİSLİĞİNİ Mİ TEMİZLEYECEĞİM"

Uzuncaoğlu'nun annesine, "Senin pisliğini mi temizleyeceğim", "Babam senin yüzünden öldü" gibi ifadeler kullandığı iddia edildi. Alzheimer hastası kadının cansız bedeni oğlunun yanında kaldığı evde bulundu.

SUÇLAMA: ÜST SOYA KARŞI EZİYET

Yaşlı kadının cansız bedeninin bulunmasının ardından oğlu Cavit Uzuncaoğlu gözaltına alınarak tutuklandı ve hakkında 'Üst soya karşı kasten öldürme' ve 'Üst soya karşı eziyet' suçundan dava açıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Cavit Uzuncaoğlu cezaevinden getirilirken, müşteki Zafer Uzuncaoğlu ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

SERT BİR CİSİMLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık hakkında annesini sürekli darp ederek eziyet ettiği gerekçesiyle kamu davası açılmışsa da; sanığın eyleminin üzerine atılı en ağır kanun maddesi gereğince cezalandırılması gerektiği, sanığın üst soyu olan annesini ele geçirilemeyen künt bir cisimle vurarak öldürdüğü, sanığın eyleminin 'Üst veya alt soya, eşe veya kardeşe karşı kasten öldürme' suçunu oluşturduğunun anlaşıldığını aktardı.

SAVCI "AĞIR MÜEBBET HAPİS" TALEP ETTİ

Savcı mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçun katalog suçlardan olduğunu, sanığın atılı suçu işlediğine dair dosya kapsamına göre kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu belirterek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

"BEN BÖYLE BİRŞEY YAPMADIM"

Tutuklu sanık Cavit Uzuncaoğlu esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı. Sanık savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum, ben böyle bir şey yapmadım" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme sanığın 'Üst soya karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.