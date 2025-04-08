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Hasta annesini boğarak öldürmeye çalışan kadın tutuklandı

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Brezilya'da 68 yaşındaki Ana Benedita Figueiredo, hastanede tedavi görürken 32 yaşındaki kızı Luciana Paula Figueiredo tarafından boğulmaya çalışıldı. Olay, diğer hastaların kamerasına yansıdı. Luciana'nın, annesine bakmaktan yorulduğu için bu eylemi gerçekleştirdiği düşünülüyor. Ancak Luciana, annesini öldürmeye çalışmadığını iddia etti.

Brezilya'da korkunç bir olay yaşandı. 32 yaşındaki Luciana Paula Figueiredo, hastanede tedavi gören 68 yaşındaki annesi Ana Benedita Figueiredo'yu boğmaya çalışırken diğer hastaların kamerasına yakalandı.

Olay şöyle gelişti: Ana Benedita Figueiredo, akciğer embolisi nedeniyle 19 Ocak'tan beri Brezilya'nın Sao Luis şehrindeki Dr. Carlos Macieira Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Paylaşılan video görüntülerinde, kızı Luciana'nın annesinin ağzını ve burnunu eliyle kapattığı görülüyor. Yaşlı kadın bir an elini kaldırarak tepki veriyor. Olayın diğer hastalar tarafından fark edilmesi üzerine hastane personeli duruma müdahale etti.

Polis kaynakları, ilk soruşturmalarda kızın "annesine bakmaktan yorulduğu için" bu eylemi gerçekleştirdiğini düşündüklerini belirtti. Luciana ise savunmasında, "annesinin ağzına elini farklı bir amaçla koyduğunu, onu öldürmeye çalışmadığını" iddia etti.

Olay sonrası yaşlı kadın yoğun bakıma alınırken, Luciana tutuklandı ve cinayet girişimi suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Luciana'nın avukatları, müvekkillerinin "sınırda kişilik bozukluğu" ve "panik sendromu" gibi akıl hastalıklarından muzdarip olduğunu belirterek, uygun bir sağlık kurumunda tedavisinin devam etmesini talep etti.

Hakim Janaina Araujo de Carvalho, şüphelinin psikolojik değerlendirmeye tabi tutulmasını emretti. Dava süreci devam ederken, Luciana tutuklu kalmaya devam ediyor.

Hasta annesini boğarak öldürmeye çalışan kadın tutuklandı

Hasta annesini boğarak öldürmeye çalışan kadın tutuklandı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKadir Tokay:

Kameraya çekeceğine, gidip durdursana beyin yoksunu.

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